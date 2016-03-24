亚洲橡胶：印尼政府机构将购买50万吨国产橡胶，以支撑胶价

路透雅加达3月24日 - 印尼政府周四表示，政府机构和国有企业将购买50万吨国产橡胶以支撑胶价，同时政府还启动了一项重新种植计划。

政府并未提供何时购买的细节，但印尼橡胶协会(Gapkindo)表示，随着基础设施发展，橡胶需求应会升温，例如修路时用橡胶制作沥青混合物。

印尼是全球第二大天然橡胶生产国，但上月橡胶价格触及七年低位，因供应长期过剩，而且最大消费国中国的进口减缓。

“这样的振兴举措旨在增加国内生产从而刺激需求，并改变全球橡胶价格，”印尼农业部长Amran Sulaiman在声明中称。