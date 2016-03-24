亚洲橡胶：印尼政府机构将购买50万吨国产橡胶，以支撑胶价

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透雅加达3月24日 - 印尼政府周四表示，政府机构和国有企业将购买50万吨国产橡胶以支撑胶价，同时政府还启动了一项重新种植计划。
政府并未提供何时购买的细节，但印尼橡胶协会(Gapkindo)表示，随着基础设施发展，橡胶需求应会升温，例如修路时用橡胶制作沥青混合物。
印尼是全球第二大天然橡胶生产国，但上月橡胶价格触及七年低位，因供应长期过剩，而且最大消费国中国的进口减缓。
“这样的振兴举措旨在增加国内生产从而刺激需求，并改变全球橡胶价格，”印尼农业部长Amran Sulaiman在声明中称。
政府将向2016年至2019年期间重新种植100万公顷橡胶的农户提供补贴贷款。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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