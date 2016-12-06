印尼总统称市场不应该聚焦于卢比兑美元的跌势

他表示，特朗普的“美国优先”政策可能让美国通胀率跳升及美元升值，使其成为看待卢比兑其他主要贸易伙伴国货币汇价的重要因素。

“我认为卢比兑美元汇价不是准确的指标。更有意义的(指标)是卢比兑贸易伙伴国货币的汇价，尤其是大型贸易伙伴国，”他并称。他指的是中国、日本和欧盟国家。(完)