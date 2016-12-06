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国际财经 | 2016年 12月 6日 星期二 13:29 BJT

印尼总统称市场不应该聚焦于卢比兑美元的跌势

路透雅加达12月6日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周二表示，鉴于美国总统当选人特朗普的经济政策充满不确定性，市场不应该聚焦于卢比兑美元汇率。

卢比兑美元自美国大选以来贬值逾2%，周二盘中报13,370。

维多多在雅加达一场经济论坛上表示，卢比兑美元汇价并未反映印尼经济基本面。

他表示，特朗普的“美国优先”政策可能让美国通胀率跳升及美元升值，使其成为看待卢比兑其他主要贸易伙伴国货币汇价的重要因素。

维多多表示，对美国的出口占印尼总出口不到10-11%，因此企业不应该过度聚焦于卢比兑美元汇价。

“我认为卢比兑美元汇价不是准确的指标。更有意义的(指标)是卢比兑贸易伙伴国货币的汇价，尤其是大型贸易伙伴国，”他并称。他指的是中国、日本和欧盟国家。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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