印尼总统称市场不应该聚焦于卢比兑美元的跌势

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透雅加达12月6日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周二表示，鉴于美国总统当选人特朗普的经济政策充满不确定性，市场不应该聚焦于卢比兑美元汇率。
卢比兑美元自美国大选以来贬值逾2%，周二盘中报13,370。
维多多在雅加达一场经济论坛上表示，卢比兑美元汇价并未反映印尼经济基本面。
他表示，特朗普的“美国优先”政策可能让美国通胀率跳升及美元升值，使其成为看待卢比兑其他主要贸易伙伴国货币汇价的重要因素。
维多多表示，对美国的出口占印尼总出口不到10-11%，因此企业不应该过度聚焦于卢比兑美元汇价。
“我认为卢比兑美元汇价不是准确的指标。更有意义的(指标)是卢比兑贸易伙伴国货币的汇价，尤其是大型贸易伙伴国，”他并称。他指的是中国、日本和欧盟国家。(完)
(编译 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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