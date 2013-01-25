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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:07 BJT

印尼卢比汇率: 印尼央行称未计划运用新工具应对卢比贬值

路透雅加达1月25日 - 印尼央行周五表示,并未计划引入新工具来应对印尼卢比下滑,并将继续在必要时进入市场干预.

印尼卢比 过去一年间是全球表现最差的货币之一,部分是受到了经常帐赤字扩大忧虑的拖累.卢比在傍晚时分报在9,665/85附近,日内下跌,但仍高于本月稍早所及低点.

"我们会尝试各种现有工具来维持卢比稳定.工具没有什么根本性的变化,"负责货币政策的央行副总裁Hartadi Sarwono表示.(完) (编译 隋芬; 审校 丁琦)
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