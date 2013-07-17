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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 12:14 BJT

印尼卢比汇率：央行总裁称无需担忧卢比当前汇率水平

路透雅加达7月17日 - 印尼央行总裁Agus Martowardojo表示，没有必要担心卢比当前的汇率水准，并称经济将会改善。

“没必要担忧卢比的汇率。其水准反映了进出口趋于平衡的健康贸易状况，而且我们预计经济形势将改善，通胀也会得到更好的管理，”Martowardojo向记者称。

印尼卢比兑美元 今年迄今累计下跌约4%，本周更是跌破10,000大关，触及2009年9月以来最低。(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
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