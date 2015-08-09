专访：印尼呼吁FED尽快升息 称不确定性打击卢比--经济统筹部长

路透雅加达8月9日 - 印尼经济统筹部长贾理尔(Sofyan Djalil)表示，希望美国联邦储备委员会(FED/美联储)加快脚步调高利率，因何时收紧政策的不确定性已然造成印尼卢比的下跌压力。

贾理尔向路透表示，他认为当美国实现升息时，卢比将不会下跌，因为此举已在市场预料之中，而事实上卢比汇价目前已经遭到低估。

美联储自2008年12月以来将利率维持在近零水准，以做为刺激经济走出2007-2009年金融危机展开复苏的措施之一。

多位美联储官员对于是否该在下个月升息仍没有把握。然而周五公布数据显示，美国7月非农就业岗位增加21.5万个，显示经济持续改善，并成为支持9月升息的理由。

卢比今年至今的表现在亚洲货币中为倒数第二，兑美元下跌超过8%。卢比兑美元今年创下1998年亚洲金融危机以来的最低水准，最近一次是在周五触及13,542卢比时创下该最低记录。

“我盼望美联储能做出决定，对于印尼而言越快越好，因为相关不确定性...让金融市场有操弄空间，”贾理尔在周五稍晚接受专访时表示。

由于印尼经常帐赤字规模庞大，因此当美联储2013年最初宣布撤走货币刺激的计画时，印尼是遭受资金外流最严重国家之一。

印尼卢比兑美元在2013年贬值超过20%，印尼更被纳入“脆弱五国”的名单之中。

印尼经常帐赤字在那之后已经缩小，预料2015年将降至印尼央行所认定的稳健水准--低于国内生产总值(GDP)的2.5%。

贾理尔称印尼基本面良好，但当前卢比汇价疲软是因为市场已经预先反应美联储升息25-50个基点。

他称，“我们的卢比被低估了。”

一名印尼央行官员先前表示，美联储升息之后，印尼央行将可以调降其指标利率；印尼央行一直避免利用政策宽松来支持经济成长。

印尼第二季经济成长4.67%，为近六年来最低增速，一方面高通胀抑制了消费，另一方面则是因为大宗商品价格偏低导致所得减少，进而损及购买力。

不过贾理尔表示，有一些非正式的证据显示，经济活动正在升温，例如雅加达集装箱货运出口增加，以及机车销量趋于稳定等等。

他称政府仍相信2015全年经济成长将回升至5.0-5.2%。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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