印尼官员称苏禄海水域海盗猖獗 恐会成为“新的索马里”

路透雅加达4月21日（记者 Fergus Jensen/Kanupriya Kapoor） - 印尼官员周四称，该国担心印尼与菲律宾海上边界附近航线的海盗活动可能达到索马里海域的水平，他们已通知来往船只避开危险区域。

分析人士称，每年途经该航线的货物价值达400亿美元。来自印度洋、无法使用拥挤的马六甲海峡的满载油轮也要经过这条航线。

煤炭贸易也受到影响，因担心可能遭到疑似伊斯兰武装分子的海上袭击，至少已有两个印尼煤炭港暂停向菲律宾发货。

在菲律宾水域发生的三起袭击中，多达18名印尼和马来西亚人遭绑架，疑似与阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）武装有关联的组织发起了这些袭击。

阿布沙耶夫武装已经提出索要5,000万菲律宾比索（110万美元）赎金，以释放被扣印尼船员。阿布沙耶夫武装曾在社交媒体发布视频，誓言效忠“伊斯兰国”。

“我们不想看到这里变成新的索马里。”印尼首席安全部长Luhut Pandjaitan对记者称。他指的是菲律宾南部的苏禄海水域（Sulu Sea）。前述绑架事件就发生在这里。

Pandjaitan称，印尼、马来西亚和菲律宾外长将在雅加达召开会议，商讨开展联合巡逻的可能性。

他还称，三国的武装力量首脑将于5月3日在雅加达举行会谈。

印尼军方发言人Tatang Sulaiman称，印尼海军已经指示所有商船“避开海盗猖獗的菲律宾南部周边水域”。

该发言人告诉路透，印尼海军正在加强在印尼与马来西亚及菲律宾边界水域的巡逻，“防范海盗活动和劫持事件。”（完）