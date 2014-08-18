一艘载有20名外籍游客的船只在印尼东部沉没 15人失踪

8月18日 - 印尼一名搜救官员称，周日一艘载有外籍游客的船只在印尼东部岛屿间行驶时沉没，15名外籍游客失踪。

印尼龙目岛的搜救官员Suryaman告诉路透，该艘船只从龙目岛驶往科莫多岛的途中沉没，10人获救。

Suryaman表示尚不清楚船上另外15人的情况。该船载有20名外籍游客及5名印尼船员。

该船周四晚驶离龙目岛，当地时间周六晚7点沉没。“我们在周日早上8点才收到报告，”Suryaman称糟糕的通讯延误了搜救队伍的部署，在搜救队伍赶到之前，当地消防人员救出了5人。

Suryaman称，获救的10人中，有5人国籍已知：新西兰和西班牙各两人，英国一人。

运营该船只的旅游公司负责人Tajudin Sam称船只可能遭遇风暴。

从龙目岛坐船抵达科莫多岛需三天时间。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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