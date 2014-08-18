一艘载有20名外籍游客的船只在印尼东部沉没 15人失踪

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
8月18日 - 印尼一名搜救官员称，周日一艘载有外籍游客的船只在印尼东部岛屿间行驶时沉没，15名外籍游客失踪。
印尼龙目岛的搜救官员Suryaman告诉路透，该艘船只从龙目岛驶往科莫多岛的途中沉没，10人获救。
Suryaman表示尚不清楚船上另外15人的情况。该船载有20名外籍游客及5名印尼船员。
该船周四晚驶离龙目岛，当地时间周六晚7点沉没。“我们在周日早上8点才收到报告，”Suryaman称糟糕的通讯延误了搜救队伍的部署，在搜救队伍赶到之前，当地消防人员救出了5人。
Suryaman称，获救的10人中，有5人国籍已知：新西兰和西班牙各两人，英国一人。
运营该船只的旅游公司负责人Tajudin Sam称船只可能遭遇风暴。
从龙目岛坐船抵达科莫多岛需三天时间。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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