特写：印尼儿童深受吸烟之害 烟草商与政府将遭起诉

路透印度尼西亚5月24日电（记者 Olivia Rondonuwu/Matthew Bigg）---印度尼西亚反烟草组织计划，本月将利用儿童烟瘾案提出集体诉讼，希望迫使当局对烟草加强管制。

这是印尼罕见的要求管制烟草业的尝试。印尼人口数量为全球第四，三分之一是烟民，对烟草的需求持续上升。

这起针对烟草公司和印尼政府的诉讼称，印尼当前对烟草管制无力，让儿童深受吸烟侵害。

印尼全国儿童保护委员会负责人塞拉伊特（Arist Merdeka Sirait）：“儿童成为烟草公司和吸烟行为的受害者。他们染上了烟瘾。从人民的权益角度来说，烟草业对社会构成危害。”

印尼烟民人数排全球第五，这里对烟民和烟草公司来说是天堂。吸烟在印尼是被广泛接受的习惯，尽管该国较为贫穷，但多数人能买得起烟。

随着印尼经济增长，吸烟变得越发流行。1995年，四个印尼人里就有一人吸烟。15年後，这个比例升至三分之一。

印尼政府甚至为手卷烟制造商提供税收优惠，因为该行业是本土企业密集的东爪哇主要就业来源。

印尼烟草商Hanjaya Mandala Sampoerna(HMSP.JK)称，仅看到有关计划起诉的报 道，不能对此发表评论。其它烟草商也尚未置评。

印尼烟草商联合会（Federation of Indonesian Cigarette Manufacturers）发言人Hasan Aoni称他听说了这起诉讼，但拒绝发表评论，因为该诉讼并非针对该商联会。

但Aoni称：“如果一个孩子抽烟，这是否应该归咎於广告或者父母？”

9岁的Ilham Hadi成为反烟运动中被宣传的主角。他四岁就开始吸烟，母亲Nenah称，她给他3,000印尼盾（约合0.32美元）在学校买零食，而他却用来买烟。

烟瘾让Hadi的牙齿变黑，皮肤变差，他的朋友们说，他足球踢得糟透了，跑步也气喘嘘嘘。

Hadi每天抽两包烟，而他的父亲Umar靠体力工作以及兼职开摩托车送人，每天只挣到5到6美元。

Umar说：“如果家里没钱了，也没东西可卖，他就会去杂货店，帮人停车挣钱，然後买烟回来，有时候一包，有时候两包，有些是很贵的牌子。”

印尼全国儿童保护委员会3月出钱帮助Hadi戒烟，他也短暂戒掉了，但上周他却离家出走至今未归。

Hadi的案例在村庄引起很大反响，据当地政府官员Husein，村庄负责人甚至试图将当地变为无烟区。但这要引发全国对烟草危害的讨论，似乎希望渺茫。

印度尼西亚大学专家Abdillah Ahsan称，和吸烟有关的疾病每年要花费高达11万亿印尼盾。

而据印尼财政部，2012年印尼烟草公司将生产2,684亿支香烟，贡献税收84.5亿美元。

高额税收让国家及地方政府不愿加强烟草管制。

印尼国家烟草控制委员会成员Tutus Abaci称：“每当你想出台管制规定，都非常艰难，因为政府每一层面都被烟草业所买通。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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