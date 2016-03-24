印尼称与中国在南海问题上没有冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达3月23日 - 印尼总统府发言人布迪（Johan Budi）周三称，印尼与中国在南海问题上没有冲突。数天前八名中国渔民因涉嫌在纳土纳海非法捕鱼而被印尼扣留。

“印尼与中国间不存在与南海有关的冲突，”布迪对记者表示。“这纯粹是印尼的执法行为，我们已经递交了我们的抗议信。”

印尼本周早些时候曾抗议中国海警船侵犯其水域。（完）