印尼称与中国在南海问题上没有冲突

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达3月23日 - 印尼总统府发言人布迪（Johan Budi）周三称，印尼与中国在南海问题上没有冲突。数天前八名中国渔民因涉嫌在纳土纳海非法捕鱼而被印尼扣留。
“印尼与中国间不存在与南海有关的冲突，”布迪对记者表示。“这纯粹是印尼的执法行为，我们已经递交了我们的抗议信。”
印尼本周早些时候曾抗议中国海警船侵犯其水域。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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