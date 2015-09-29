印尼将把首个高铁项目给予中国建设--日本大使馆官员

路透雅加达9月29日 - 一位日本驻印尼使馆官员周二援引印尼官员对日本内阁官房长官的话称，印尼将把其首个高铁项目给予中国。

中日两国近期一直在争夺印尼的首个高铁项目。该项目投资额将达到数十亿美元，连接首都雅加达和其纺织工业中心万隆。

“印尼国家发展计划局局长贾理尔告诉日本内阁官房长官，印尼欢迎中国的方案，我们认为这是政府的最终决定，”日本驻印尼大使馆经济事务专员Yoshiko Kijima向路透表示。

贾理尔正在对日本进行专访，讨论这个项目。(完)