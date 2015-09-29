印尼将把首个高铁项目给予中国建设--日本大使馆官员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达9月29日 - 一位日本驻印尼使馆官员周二援引印尼官员对日本内阁官房长官的话称，印尼将把其首个高铁项目给予中国。
中日两国近期一直在争夺印尼的首个高铁项目。该项目投资额将达到数十亿美元，连接首都雅加达和其纺织工业中心万隆。
“印尼国家发展计划局局长贾理尔告诉日本内阁官房长官，印尼欢迎中国的方案，我们认为这是政府的最终决定，”日本驻印尼大使馆经济事务专员Yoshiko Kijima向路透表示。
贾理尔正在对日本进行专访，讨论这个项目。(完)
(编译/审校 王洋/李春喜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。