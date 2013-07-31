印尼承诺APEC峰会时不会窃听外国领导人--报道

路透雅加达7月30日 - 印尼承诺，尽管对本国领导人在海外遭到窃听的报道很愤怒，不过今年晚些时候该国主办一个大型峰会的时候，不会窃听外国领导人。

《卫报》报道称，斯诺登上个月泄露的机密文件显示，英国情报部门曾在2009年的20国集团峰会上使用“突破性的情报能力”监听来访的世界首脑的通讯。印尼总统苏西洛(Susilo Bambang Yudhoyono)参加了那次峰会。

《悉尼先驱晨报》上周报道称，澳大利亚政府也使用了英国获得的与苏西洛和其他亚洲领导人有关的情报。

“我们承诺，这种事情不会发生在印尼，特别是（即将到来的）在巴厘岛举行的亚太经济合作组织峰会期间。”《雅加达邮报》周二援引印尼国家情报机构负责人Marciano Norman的话报道称。

“印尼从来没有窃听过来访的外国代表团。如果上述报道存在真实性，那么英国的做法显然非常不道德。”印尼总统外交事务发言人Teuku Faizasyah对路透表示。

“外国高官来访，其隐私应该受到尊重。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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