焦点：印尼股市创新高后裹足不前 估值偏高投资人担心行情反转

2015年8月25日，雅加达，一名银行交易员盯着屏幕上的股价。 REUTERS/Beawiharta

路透雅加达8月25日 - 印尼股市行情持续火爆，今年以来涨幅已有18%，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的经济改革更为股市注入活力，然而在股市创新高之际，投资人却对于扩大买进存有疑虑。

以美元计价的雅加达综合股价指数.JKSE今年以来表现居亚洲第二佳，但绵延不断的涨势已然使其估值来到令人不安的高峰。

以未来12个月的获利预估来计算，印尼MSCI明晟指数的市盈率(本益比)达16.44倍，远高于历史均值的12.4倍，且创下1999年以来最高。

该涨势来临之时适逢决策者对经济增长前景看法越发趋于保守，即便印尼这个东南亚最大的经济体第二季经济获益于稳健的消费推动而增速惊人。

财政支出降低、企业获利疲弱以及围绕政府税收减免措施会否成功充斥的不确定性，目前均令印尼经济前景蒙阴。

“正因为此大家都心存不安，目前估值已经触顶，”雅加达Maybank Asset Management基金经理人Ivan Chamdani说道。

“作为基金管理人，我认为在估值攀升之际寻求降低波动性是明智的，但还没有理由提升现金持有水平。”

股市市盈率目前远高于历史均值的第一个标准差，暗示市场已经超买，且高于2007、2013、及2015年走势扭转时的水准。

股市这波涨势的激励因素包括汇率稳定，预期税负减免将引来数以10亿美元资金流入，政府起用改革派人士担任财政部长，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)延后升息等。

截至8月23日，外资年内买超印尼股票达39.47万亿(兆)印尼卢比(29.8亿美元)，而在6月底税负减免法案通过之后，买超金额更是跳增两倍。

然而2013年美联储首度释出可能缩减刺激政策的消息，以及2015年中国意外重估人民币币值，这些市场冲击在投资人脑海中仍记忆犹新，使他们持审慎态度。

获利同样也没能与预期保持同步。

PT Astra International (ASII.JK)是指标股指中按规模计算第五大个股，该公司自2014年以来获利一路下滑，2016年上半年获利下降12%。房地产企业PT Lippo Karawaci (LPKR.JK)上半年的获利大降36%。

印尼今年至今的经济增速约为5%。印尼新任财政部长英卓华已经警告称，今年实现5.2%的经济增长目标面临困难，并且央行下调了成长预估。

投资者正翘首期盼形势明晰。

“只要没有重大的负面因素，市场应该在窄幅区间内波动，”Chamdani称。

PT Aberdeen资产管理公司的董事经理Bharat Joshi表示，预计摩托车和方便面销量将出现一定程度的复苏，这可能暗示国内消费会回升。印尼8月摩托车销量较上年同期减少28%。

“我期待企业获利将再次有所改善，”Joshi称，“否则，如果第三季业绩令人失望，市场将可能崩溃。”(完)