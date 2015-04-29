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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 15:24 BJT

东南亚股市：外资卖盘打压印尼股市重挫4%，跌幅为八个月最大

路透雅加达4月29日 - 印尼指标股指周三午后跌幅扩大至4%，为8月19日以来最大跌幅。

汤森路透数据显示，下跌是因外资抛售大盘股引起。电信公司PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 最多下跌7%。(完)

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