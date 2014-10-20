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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 08:14 BJT

《独家新闻》印尼新总统计划上调燃料油价格，幅度为九年最大--顾问

另一熟悉涨价计划的消息人士确认了涨价的幅度和时间安排。

去年汽油价格上调了44%，但总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)不肯下令今年再次上调油价，即便财政状况恶化。

但相比2005年10月汽油价格上涨87%，柴油价格上调105%，此次提案涨价幅度仍显逊色。

上调燃油价格是个敏感问题，通常会引起抗议，在1998年曾导致总统苏哈托(Suharto)下台。

上述顾问表示，佐科-维多多计划在11月将汽油和柴油价格每升上调3,000卢比(0.25美元)。印尼燃料油价格目前为本地区最低之一，汽油价格每升6,500卢比，柴油价格为5,500卢比。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫； 审校 张涛)
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