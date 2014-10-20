《独家新闻》印尼新总统计划上调燃料油价格，幅度为九年最大--顾问

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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另一熟悉涨价计划的消息人士确认了涨价的幅度和时间安排。
去年汽油价格上调了44%，但总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)不肯下令今年再次上调油价，即便财政状况恶化。
但相比2005年10月汽油价格上涨87%，柴油价格上调105%，此次提案涨价幅度仍显逊色。
上调燃油价格是个敏感问题，通常会引起抗议，在1998年曾导致总统苏哈托(Suharto)下台。
上述顾问表示，佐科-维多多计划在11月将汽油和柴油价格每升上调3,000卢比(0.25美元)。印尼燃料油价格目前为本地区最低之一，汽油价格每升6,500卢比，柴油价格为5,500卢比。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫； 审校 张涛)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。