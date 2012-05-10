俄罗斯在印尼失事客机未发现生还者

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透印尼萨拉火山5月10日电（记者 Olivia Rondonuwu）---俄罗斯一架载有45人的客机在印尼进行飞行演示时撞向一座火山，救援人员周四在坠机现场没有发现幸存者。
俄罗斯苏霍伊Superjet 100机型是前苏联解体後的首个全新客机机型，这架苏霍伊Superjet 100飞机周三在雅加达以南64公里处失踪。
苏霍伊民用飞机公司负责人Vladimir Prisyazhnyuk称，机上载有印尼乘客，包括记者和商务人士，八名俄罗斯乘客包括外交人员、飞行员和技师，另有两名意大利人、一名法国人和一名美国人。
搜救组发言人Gagah Prakoso告诉印尼Metro TV：“我们尚未发现幸存者。”
印尼搜救官员称，周三北京时间1600左右，飞机在萨拉火山（Mount Salak）附近降至海拔6,000英尺（1,800米）後，与地面无线电联络中断。该火山海拔高度2,200米。
周四清晨，搜救行动继续展开，救援直升机稍後在火山一侧，发现飞机残骸。多个救援组徒步穿越陡峭山路及茂密的丛林，抵达坠机事故现场。
直升机拍摄的照片显示，失事客机撞向火山直壁顶端。岩壁伸出部分可以看到小片白色残骸。
印尼总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）在新闻发布会上称：“客机在萨拉火山边缘坠毁。应对事故原因立即进行彻底调查。” （完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。