俄罗斯在印尼失事客机未发现生还者

路透印尼萨拉火山5月10日电（记者 Olivia Rondonuwu）---俄罗斯一架载有45人的客机在印尼进行飞行演示时撞向一座火山，救援人员周四在坠机现场没有发现幸存者。

俄罗斯苏霍伊Superjet 100机型是前苏联解体後的首个全新客机机型，这架苏霍伊Superjet 100飞机周三在雅加达以南64公里处失踪。

苏霍伊民用飞机公司负责人Vladimir Prisyazhnyuk称，机上载有印尼乘客，包括记者和商务人士，八名俄罗斯乘客包括外交人员、飞行员和技师，另有两名意大利人、一名法国人和一名美国人。

搜救组发言人Gagah Prakoso告诉印尼Metro TV：“我们尚未发现幸存者。”

印尼搜救官员称，周三北京时间1600左右，飞机在萨拉火山（Mount Salak）附近降至海拔6,000英尺（1,800米）後，与地面无线电联络中断。该火山海拔高度2,200米。

周四清晨，搜救行动继续展开，救援直升机稍後在火山一侧，发现飞机残骸。多个救援组徒步穿越陡峭山路及茂密的丛林，抵达坠机事故现场。

直升机拍摄的照片显示，失事客机撞向火山直壁顶端。岩壁伸出部分可以看到小片白色残骸。

印尼总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）在新闻发布会上称：“客机在萨拉火山边缘坠毁。应对事故原因立即进行彻底调查。” （完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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