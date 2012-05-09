俄罗斯苏霍伊客机在印尼试飞时失踪

路透雅加达5月9日电（记者 Olivia Rondonuwu）---印尼官员称，俄罗斯一架载有50人的苏霍伊客机在印尼爪哇岛一座火山附近进行演示飞行时失踪，乘客包括商人和外交官。

印尼搜救部门称，0800 GMT左右，飞机在Mount Salak火山附近下降至6,000英尺後，与地面的无线电联络中断。该火山海拔7,254英尺，位於首都雅加达以南。

印尼和俄罗斯官员表示，该客机是苏联解体後俄罗斯首个全新的客机机型，机上乘客包括印尼商人、俄罗斯大使馆官员和记者，直升机和地面搜救尚未发现该客机。

印尼交通部发言人Bambang Ervan称，客机失踪前飞行高度为10,000英尺，并要求降至6,000英尺。“与客机的最後一次联系是他们要求从10,000英尺下降至6,000英尺。”

“客机第一次飞行的时间大概是中午，随後返回机场。第二次起飞後，在Bogor附近失去联系。”

苏霍伊的印度代理公司PT Trimarga Rekatama的董事长Sunaryo在记者会上称，根据俄罗斯驻雅加达大使馆的最新数据，机上有八名机组人员和42名乘客。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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