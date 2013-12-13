亚洲金融：印尼央行与日央行的货币互换协议规模扩大近一倍

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
路透雅加达12月13日 - 印尼央行周五将与日本央行的货币互换协议规模扩大近一倍，旨在当美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激举措时，能对潜在波动提供更多缓冲。
两家央行同意将货币互换协议规模扩大至227.6亿美元，之前为120亿美元。
印尼央行发言人Difi A. Johansyah表示，扩大货币互换协议规模旨在面临金融紧缩的情况下，提供额外的流动性支持。此举的目标是在危机爆发前让投资者安心，并且防止国际收支恐慌或者将这种恐慌降到最低。这种恐慌情绪可能导致资本外流，带来动荡。
因市场担忧美联储可能缩减刺激以及对印尼的大规模经常帐赤字感到忧虑，印尼卢比受到打击，成为表现最差的亚洲货币。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。