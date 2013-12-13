亚洲金融：印尼央行与日央行的货币互换协议规模扩大近一倍

路透雅加达12月13日 - 印尼央行周五将与日本央行的货币互换协议规模扩大近一倍，旨在当美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激举措时，能对潜在波动提供更多缓冲。

两家央行同意将货币互换协议规模扩大至227.6亿美元，之前为120亿美元。

印尼央行发言人Difi A. Johansyah表示，扩大货币互换协议规模旨在面临金融紧缩的情况下，提供额外的流动性支持。此举的目标是在危机爆发前让投资者安心，并且防止国际收支恐慌或者将这种恐慌降到最低。这种恐慌情绪可能导致资本外流，带来动荡。

因市场担忧美联储可能缩减刺激以及对印尼的大规模经常帐赤字感到忧虑，印尼卢比受到打击，成为表现最差的亚洲货币。(完)