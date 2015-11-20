印尼呼吁东南亚国家加强情报合作 防止恐怖袭击

路透印尼SENTUL 11月20日（记者 Kanupriya Kapoor/Randy Fabi） - 印尼国家反恐局局长Saud Usman Nasution周五请求东南亚邻国迅速加强情报共享，应对从叙利亚回国的武装人员可能发动袭击的担忧。

Nasution表示，为“伊斯兰国”战斗的印尼人可能提供培训、资金和组织技能，将印尼分散的武装团体笼络起来，形成严重威胁。

“我们必须预料到有人归来，这必须通过与地区内很多国家的合作和情报共享来实现，”他对路透说道。

“如果这些国家获得了圣战分子行踪的情报，必须要分享。”

Nasution指出，他并未看到印尼近期会面临袭击的特定或可信的威胁。（完）