韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透印尼SENTUL 11月20日（记者 Kanupriya Kapoor/Randy Fabi） - 印尼国家反恐局局长Saud Usman Nasution周五请求东南亚邻国迅速加强情报共享，应对从叙利亚回国的武装人员可能发动袭击的担忧。
Nasution表示，为“伊斯兰国”战斗的印尼人可能提供培训、资金和组织技能，将印尼分散的武装团体笼络起来，形成严重威胁。
“我们必须预料到有人归来，这必须通过与地区内很多国家的合作和情报共享来实现，”他对路透说道。
“如果这些国家获得了圣战分子行踪的情报，必须要分享。”
Nasution指出，他并未看到印尼近期会面临袭击的特定或可信的威胁。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。