锡矿商Timah预测今年印尼锡出口最多减少35%

路透雅加达2月18日 - 印尼主要的锡矿商PTTimah(TINS.JK)周一在提交给雅加达证交所的文件中表示，受限于新的贸易规定，预计今年印尼锡出口减少最高可达35%。

印尼贸易部数据显示，去年精炼锡出口为91,613吨。Timah将出口减少归因于该国去年8月推出的一项新规，该规定要求锡锭必须通过一个国内平台进行交易，然后才可以出口。

“通过这个销售政策，印尼每年的精炼锡出口可以维持在6-7万吨，”该公司表示，并预测2014年指标价格为每吨26,000美元。

伦敦金属交易所(LME)锡库存不到9,000吨，为五年低点，而锡指标价格周一触及逾两个月高点，为每吨23,180美元。

自去年8月该政策推出以来，印尼的精炼锡出口变化不定，9月时降至自2007年初以来最低，12月又回升至两年高点。

锡焊料的出口比例也上升，由10月时的755.72吨升至1月时的1,460.07吨。

与锡锭不同的是，在2015年1月之前，锡焊料不受国内交易规定的限制。

国际锡研究协会(ITRI)曾表示，应当监测锡焊料出口增长，这是一个漏洞，应当进行调查。该组织预测2014年印尼锡产量为9万吨。(完)

(编译 李春喜; 审校 田建华)

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