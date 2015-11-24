版本:
中国
国际财经 | 2015年 11月 24日 星期二 12:27 BJT

印尼必须加入TPP 否则就会落后--印尼贸易部长

路透雅加达11月24日 - 印尼贸易部长伦邦周二表示，印尼必须加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，否则就可能被越南等邻国超越。

“我们没有选择，”伦邦周二在记者会上说，他指出越南已经加入TPP，而且越南最近还与欧洲达成另一项贸易协定，“我们已经听说有很多印尼企业关闭并迁往越南。”

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 上个月访问美国时称，该国有意加入TPP。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐