印尼必须加入TPP 否则就会落后--印尼贸易部长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透雅加达11月24日 - 印尼贸易部长伦邦周二表示，印尼必须加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，否则就可能被越南等邻国超越。
“我们没有选择，”伦邦周二在记者会上说，他指出越南已经加入TPP，而且越南最近还与欧洲达成另一项贸易协定，“我们已经听说有很多印尼企业关闭并迁往越南。”
印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 上个月访问美国时称，该国有意加入TPP。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。