印尼总统称该国有意加入TPP贸易协定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿10月26日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 周一与美国总统奥巴马会面后讲话称，该国有意加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
“我们是东南亚最大的经济体，”维多多通过翻译称。“印尼有意加入TPP。”
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，美国将继续分享有关TPP的信息，该协议将确定从工人权益到知识产权保护等问题的共同标准。
“就像我们从开始时说的那样，TPP希望能成为一个开放的平台，有能力、愿意达到其标准的国家就可以加入，”他在美国商会举办的一次商业峰会上称。
弗罗曼称，此外印尼还有工作要做，例如减少繁文缛节，解决国产化比例和国内包装要求等贸易壁垒，取消进出口限制，以及保护知识产权等。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。