印尼与美国矿业巨头达成协议 为恢复矿业出口奠定基础

图为印尼苏拉威西岛的镍矿。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透雅加达8月24日 - 在有关印尼矿业规定的争端愈演愈烈，且相关磋商濒临破裂之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)董事长James (Jim Bob) Moffett飞往雅加达进行最后一搏的商谈。

印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)称，他觉得现在只有与Moffett直接对话，才有可能打破持续六个月的僵局。印尼经济因为这场争端已损失逾10亿美元，数以千计的工作面临风险。

两人在不到两个小时内就达成一项协议，为恢复出口和政府亟需的收入铺就道路。

“我只是让他明白，政府只能做到这么多，”丹绒在一次采访中称。“我们彼此相信，握了握手。非常简单。”

丹绒是印尼商界首富之一，5月就任经济统筹部长，以达成协议恢复矿业出口作为重振经济的优先要务。印尼经济正面临全球金融危机以来最严重的下滑。

不过先前在大选临近之际，向外国矿商做出妥协困难度更高。

除了两位成功商人之间的融洽化学反应，丹绒说谈判取得突破，是因为Moffett采取了灵活的方式。

与印尼政府的纠纷主要集中在自由港拒绝支付上调的精矿出口税、以及投标延长采矿协议。会议只有少数印尼官员和自由港代表参加，根据丹绒的说法，解决方案就是关注双方能达成一致的领域，以恢复出口，并把其他问题暂时搁置。

自由港同意支付建造一座冶炼厂的1.15亿美元首期费用，缴纳更高的税费以及从更多的印尼业务中撤资。

印尼政府也大幅下调自由港及其他在印尼建设冶炼厂的矿商的矿石出口税。

Moffett是一位和蔼、有魅力的路易斯安那州商人，他在轻松时候扮演猫王成为美谈。不过他也是一位精明的交易撮合者。

Moffett的事业起步于路易斯安那州一位撞运气的勘探者，1969年他与两位合伙人共同成立了McMoRan Oil & Gas Co，12年之后与自由港合并。

自由港的业务在印尼已经有47年历史，巴布亚省Grasberg铜金矿的发现改变了该公司的财运。这是全球最大的铜金矿床之一。

得益于Moffett与印尼前独裁总统苏哈托的关系，自由港在1988年取得开采Grasberg矿的权力。但Grasberg矿也成为各方批评的焦点，包括对环境的影响、安全问题和收入分成等。

印尼经济部负责煤炭和矿物的官员Sukhyar说，最近的谈判未触及自由港与苏哈托家族引发争议的关系及环境问题。Sukhyar在这次谈判中也发挥了作用。

**兹事体大**

1月，印尼颁布矿石出口禁令，以及金属精矿出口税逐步升高的措施，企业迫使矿商在印尼加工原料，提高价值。

但这些严格措施却产生了部分反作用，例如自由港和纽蒙特矿业(NEM.N)就表示，这些规定违反了他们的合约，使得出口暂停。

这对印尼政府和矿商而言都是牵涉重大利益。

印尼Grasberg矿区营收为自由港去年全球营收贡献约五分之一。

包括合同工在内，自由港在印尼的雇员人数达2.4万人，而且是印尼最大的纳税企业之一。

自由港认为，新的矿业规定违反了公司与印尼政府的合约，尤其是出口税规定。除非印尼政府保证允许自由港在当前合约2021年到期后仍能继续运作，否则自由港拒绝缴纳出口税及投资一家铜冶炼厂。

自由港希望获得保证，以便放心投入逾150亿美元，建造这座全球最大的地下矿场，但印尼政府则表示，无法在2019年之前重新谈判，也就是当前合约期限的前两年。

印尼自由港执行长Rozik Soetjipto称，具有企业背景的新部长丹绒上任后，事情有了突破性进展。

“他很清楚，如果没有获得长期经营和财政方面的担保，一家公司不可能继续进行规模如此庞大的投资。”

丹绒现年52岁，根据福布斯数据，他以40亿美元的净资产在印尼富豪榜中位列第五。他旗下公司CT Corp经营印尼前五大电视台的其中两家，同时也跨足零售业和银行业。

**无视登革热继续谈判**

自由港在6月派出执行长Richard Adkerson亲赴雅加达协商。

尽管谈判了数周，期间一位高级协商代表罹患登革热，双方甚至在雅加达一家医院进行了一次会议，但僵局仍然未解。

“Adkerson在这儿待了一个月。他四处奔走却没有结果，”一位熟悉谈判的人士称，这位来自业界的高层人士因事涉敏感不愿具名。

根据丹绒的说法，Adkerson希望严格按照自由港的合约条款行事。

“他希望继续他们的工作合约。他想维持相同的权利金--即原来的费用，”丹绒说。

自由港的Soetjipto说，Adkerson为达成协议所做的努力“至关重要”。

记者透过自由港位于凤凰城总部请Moffett和Adkerson置评的要求遭到拒绝。

一份电邮声明稿称：“本公司及高层一直寻求致力于建设性的讨论，且维持与印尼官方包括印尼总统、部长、国会代表和地方各级行政官员的良好关系。”

**着眼更长远考虑**

6月底时，谈判处于破裂边缘，有些人开始质疑自由港在印尼还有没有未来。

“我告诉他们，‘如果他们想在这里继续经营，我不想再和Adkerson谈’，”丹绒说，“我希望与董事长谈。”

与此同时，政府与印尼第二大铜企--纽蒙特矿业的谈判也陷入僵局，这家美国矿商决定提请国际仲裁。

此举令双方关系恶化，印尼政府威胁若纽蒙特不撤回法律诉讼，将终止其合同。

自由港选择了一条不同的道路，决定继续谈判，Moffett则飞往雅加达。

7月初在雅加达举行的一次私下会晤中，丹绒和Moffett同意将合约重新协商中最有争议的问题留给下届政府，而聚焦于重启出口。

丹绒告诉路透，他认为有必要让Moffett参与谈判，因为作为董事长“他能着眼更长远考虑”。

一位熟知情况的行业官员称，起初长达90页的谅解备忘录被删减至仅仅10页，留下双方可达成一致的基本条款。该官员拒绝具名。

政府还同意了一项有效期至少六个月的框架，下届政府可以据此重新协商合同。

剩下的最后一步就是等待内阁和总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)批准该谅解备忘录，但总统选举耽搁了批准，外界担心协议仍可能流产。

不过，载有一万吨铜精矿的货轮8月8日驶离印尼运往中国，长达近七个月的争端终于告一段落。(完)

(编译 王丽鑫/李婷仪/许娜/李春喜/王兴亚；审校 龚芳／高琦/蔡美珍/朱晓军/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。