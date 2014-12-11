印尼计划以免签争取中国游客翻番

印尼旅游部长Arief Yahya称，计划对中国游客实行免签，以达到未来一年中国游客数量翻番的目标。Yahya表示，印尼计划2015年吸引200万中国游客，目前约为80万。印尼在吸引游客方面一直落后于地区竞争对手马来西亚、泰国和新加坡，但Yahya希望通过网上推广和提升旅游服务来改变这种局面。路透