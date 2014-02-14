印尼克卢德火山大规模喷发 三座机场关闭

路透雅加达2月14日 -印尼国家减灾机构BNPB周五称，印尼东爪哇省的克卢德火山大规模喷发，爪哇东部和中部人口稠密地区上空火山灰飘落如雨，导致当地三座机场关闭。

克卢德火山周四大规模喷发，BNPB发言人SutopoNugroho称尚未确认有无人员死亡，并称BNPB正在努力确认两人死亡的报告。

“泗水祝安达机场、梭罗国际机场以及日惹国际机场仍处于关闭状态，”Sutopo说。

“克卢德火山西部地区，包括中爪哇、日惹、芝拉扎、马吉冷、特曼根和波约拉里等地区仍在飘落火山灰，这些地区空中绵延17公里都是火山灰和沙尘。”

Sutopo表示，火山喷发对建筑的破坏程度最低，但公路上的火山灰和沙尘厚度足有3-5厘米。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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