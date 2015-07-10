印尼因火山喷发关闭五个机场

路透雅加达7月10日 （记者 Kanupriya Kapoor/Fransiska Nangoy） - 印尼机场运营公司Angkasa Pura 1的发言人称，因火山爆发，印尼当局周五关闭了五个机场，包括巴厘岛和龙目岛上的机场。

“目前我无法说有多少乘客受到了影响，”Angkasa Pura 1发言人Farid Indra Nugraha说道。

印尼鹰航(GIAA.JK)在Twitter上称，已取消了往返其中四个机场的所有航班。

“巴厘岛是我们第二大枢纽，这也将影响我们的国际中转航班，”印尼鹰航发言人Ikhsan Rosan说道。

东爪哇省拉翁火山近一周来一直在喷发，迫使印尼往返澳大利亚的许多航班取消。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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