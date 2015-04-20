卢比汇率：印尼首席经济部长表示，接受当前的卢比汇率水平

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透雅加达4月20日 - 印尼首席经济部长Sofyan Djalil周一表示，能接受当前的卢比汇率水平。
上月印尼卢比 跌至17年最低水平，交易员称有进一步下跌的风险，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚将升息。卢比兑美元当前报约12,872。
“12,800(卢比)是个较合适的水平，”Djalil表示，他并称政府没有设定任何特定汇率目标。他说上月卢比跌至13,300左右时，贬值得有些过头。
上周印尼央行维持指标利率不变，一如预期，称当前的利率水平与抑制通胀和经常帐赤字的措施相符。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。