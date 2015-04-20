卢比汇率：印尼首席经济部长表示，接受当前的卢比汇率水平

路透雅加达4月20日 - 印尼首席经济部长Sofyan Djalil周一表示，能接受当前的卢比汇率水平。

上月印尼卢比 跌至17年最低水平，交易员称有进一步下跌的风险，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚将升息。卢比兑美元当前报约12,872。

“12,800(卢比)是个较合适的水平，”Djalil表示，他并称政府没有设定任何特定汇率目标。他说上月卢比跌至13,300左右时，贬值得有些过头。

上周印尼央行维持指标利率不变，一如预期，称当前的利率水平与抑制通胀和经常帐赤字的措施相符。(完)