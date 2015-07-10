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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 10日 星期五 15:13 BJT

印尼因火山喷发关闭五个机场

印尼机场运营公司Angkasa Pura 1的发言人称，因火山爆发，印尼当局周五关闭了五个机场，包括巴厘岛和龙目岛上的机场。印尼鹰航在Twitter上称，已取消了往返其中四个机场的所有航班。东爪哇省拉翁火山近一周来一直在喷发，迫使印尼往返澳大利亚的许多航班取消。路透

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