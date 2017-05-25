（更正）雅加达发生疑似自杀炸弹攻击 印尼总统呼吁民众冷静

(更正：因英文原文有误，内文第三段改为“‘八人’丧生，当中‘四人’为攻击者”，非“‘七人’丧生，当中‘五人’为攻击者”)

路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。

警方表示，周三傍晚，两名疑似攻击者在五分钟内引爆两起爆炸，还有包括五名员警在内的10人受伤。

这是2016年1月以来最严重的攻击事件，当时造成八人丧生，当中四人为攻击者。

“我们必须持续保持冷静。因为...穆斯林正准备进入斋戒月。”印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)表示。

印尼国家警察发言人Awi Setyono形容雅加达爆炸案是“国际恐怖攻击”，但称警方仍在调查，攻击者是否直接听取来自叙利亚或其他地方的命令行事。

警方尚未确定两名死亡嫌犯的身分，一位要求匿名的执法消息人士说，他们可能与真主辅士团(Jemaah Ansharut Daulah，简称JAD)有关联；该组织名列美国国务院“恐怖份子”名单的伞状组织，据估计已在印尼吸收了数以百计的伊斯兰国(IS)支持者为成员。

警方指出，周三的攻击者是利用装了爆炸物的压力锅。

印尼警方周四表示，他们认为伊斯兰国与雅加达周三的疑似自杀炸弹攻击有关。

当被记者问到该起攻击是否与伊斯兰国有关时，Awi Setyono在记者会上说“有所关联。” (完)