焦点：临近中国南海九段线的印尼纳土纳群岛

路透印尼RANAI 8月26日（记者 Andrew R.C. Marshall） - 印尼纳土纳群岛远离本土，人口稀少，Ranai是这里最大的城镇，可以用“昏昏欲睡”来形容。

Ranai没有几辆汽车，只有两组红绿灯。上方烟雾笼罩的山峰像是一座沉睡的火山。附近的海滩原始而空旷，等待着游人的到来。

很难从Ranai这一切想象到纳土纳群岛未来或是南海主权纠纷升级的暴发点。但这却是这里很多人担忧的。

他们知道纳土纳群岛非常值得争取。附近水域渔业资源丰富。东纳土纳气田位于其200海里的专属经济区内。

如果因纳土纳群岛问题发生争议，将打乱微妙的战略平衡，影响印尼给自己设定的东南亚国家与中国纠纷的斡旋者的角色。

印尼外交部坚持称，在纳土纳群岛问题上与中国不存在纠纷，但印尼军方近几个月的立场更加强硬。

4月，印尼武装部队司令Moeldoko指责中国将纳土纳群岛的一部分纳入“九段线”。九段线是中国在南海海域国界线的一种叫法。

随着中国与菲律宾和越南之间紧张局势升温，Moeldoko誓言向纳土纳群岛部署更多部队，“以预防南海局势不稳并作为印尼的早期预警系统。”

印尼空军计划升级Ranai空军基地，以容纳战斗机和攻击直升机。

中国和印尼在纳土纳群岛的主权上不存在纠纷，双方都承认纳土纳群岛隶属印尼廖内省。

印尼与中国在南海也不存在领土纠纷。因此印尼能够发挥中立角色，寻求斡旋中国与马来西亚、菲律宾、越南和文莱等国家的纠纷。

东南亚研究所安全专家Ian Storey指出，纳土纳群岛在地区纠纷中扮演的角色反映出“印尼内部越发担忧中国在九段线内的行为”。

2010年以来，印尼通过联合国寻求澄清九段线法律基础的计划一直没有成功。4月，印尼外长Marty Natalegawa对路透称，印尼从中国方面推断九段线并没有跨越印尼领土。

当地人仍未被说服。“我们担心他们会占领这里，”纳土纳群岛当地负责人对路透说道，他所指的是中国人。“因此保卫家园成了我们的首要任务。”

纳土纳群岛约有8万居民，大多居住在Ranai和纳土纳大岛的其他地方。

印尼在1949年独立后开发了Ranai空军基地，周边的城镇也随之扩大。现在，一座新的民用航站楼正在建设，意在吸引更多投资者和游客。

并不存在增兵的迹象。两艘小型海军舰艇停靠在附近的码头尽头处。

基地司令Andri Gandhy中校对路透称，升级该基地的计划“不是什么新鲜事”，而是升级空军庞大设施的长期策略的一部分。

升级计划包括加长跑道，允许更大的飞机起降。Gandhy指出，根据资金情况，施工将从2015年或2016年开始。

印尼国防大学安全分析师Yohanes Sulaiman表示，预算紧张和担忧激怒中国会影响军力扩张。

“印尼军方确实想保护这些岛屿，但是凭什么呢？他们如何能与中国抗衡？”Sulaiman说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。