印尼经济坐困愁城 短期前景险峻

* 分析师预期经济举措短线几无效益

* 印尼资产料进一步遭到抛售

* 官方利率势必会进一步调升

* 需要政策平衡；升息可能会打击经济成长和拖累就业

路透雅加达8月28日 - 身为新兴市场超级巨星的印尼，如今坐困愁城，从卢比重贬到经常帐赤字问题严重、经济成长放缓、高通胀及外资撤走。

短期前景看来险峻。印尼接近纪录高位的经常帐赤字，已重创卢比汇价，并吓跑持有近三分之一印尼公债的外资。然政府和央行周五祭出的举措却无济于事。

利率料将进一步调升，以及调高银行存款准备金率的可能性，加上周五宣布的财政刺激举措，可望在中长期使得印尼市场稳定下来，最终并重拾其魅力。

然分析师表示，其代价将是对原已放缓的经济和脆弱的卢比带来更多的短期苦楚，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将结束超宽松货币政策前，外资已先逐渐出走。美联储的宽松政策促使投资人涌向从巴西到印尼等较高收益的市场。

“还是有投资盛宴...不过这场盛宴将不会再有鱼子酱、鹅肝酱和葡萄酒，”渣打银行资深分析师Fauzi Ichsan表示。“这将会是印尼加多加多(gado-gado)，”他并称。他指的是受欢迎但便宜的印尼蔬菜沙拉。

不到一年以前，人口数量位居全球第四大的印尼还因中产阶级兴起以及丰富煤矿藏量而受到投资者追捧。经济年成长率还以超过6%领跑。但如今，需求成长减速，特别是来自中国的需求；大宗商品价格也下滑、全球宽松资金开始退潮。

香港惠理基金经理人Gordon Ip却认为底部正在接近中，此前两周来的动荡已导致印尼股市从8月12日以来下跌14%，并打压印尼卢比兑美元跌至10,900的四年低位--年内跌幅将近11%，成为表现最糟糕的亚币之一。有些人认为，卢比兑美元有可能测试11,000。

Ip指出卢比兑美元现距离1997/98年亚洲金融风暴的15,000并不远，当时印尼经济体质比现在脆弱得多，外汇储备只有约短期外债的半数左右。但今日，印尼的外汇储备足以支应约170%的短期外债，国际收支危机风险减轻。

“我认为这个国家已和过去不同，”Ip说。“印尼毕竟是个拥有庞大天然资源的国家，也是人口最多的国家之一，可提供许多劳动力，而且它的人口组成也是全球最年轻的一个国家。这些因素对未来成长都是正面动力。”

Ip掌管的5亿美元基金有10-15%投资印尼，并看好公债机会。印尼公债收益率自5月以来就飙升300个基点至8.5%，达到2011年3月以来最高水平。“我们现在可能正在或者接近底部，”他说。“然而，即使我们主张卖压有点儿过头，我也不认为市况将很快回升。”

**经常账赤字不断扩大**

印尼问题的核心在于它的经常账。

印尼的经常账已经连续七个季度出现赤字，因为该国从煤炭到锡乃至棕榈油，多数原本利润丰厚的大宗商品出口现在都面临价格下跌的局面。截止6月30日一季的经常账赤字扩大到98亿美元，为1997/98年亚洲金融危机之前到现在的最高点，相当于同期GDP的4.4%。

周五公布的刺激计划想通过加强出口来弥补赤字，其中包括对劳动密集型产业提供税收优惠，譬如服装和纺织行业，该行业至少30%的产品用于出口。

同时，对国内某些商品征收的奢侈税将逐步取消，目的在于减少进口。

经济学家和商界领袖认为，从长期来看，某些措施可能加速经济成长，抑制通胀并提振外国直接投资，但短期内对经常账没有什么明显影响。

居高不下的经常账赤字使印尼严重依赖于外国资本，然而目前外资正在日益减少。卢比进一步贬值会让进口商品愈加昂贵，加剧本来就很严重的通胀问题。央行上周五预计，8月的年通胀率可能超过8.9%，达到2009年1月以来最高，并超过7月8.61%的通胀率。

焦点仍集中在印尼央行身上，其面临的要求加息以支撑卢比和遏制通胀的压力不断加大。印尼央行周二出乎金融市场意料，要求周四召开委员会会议，令人揣测其或许会加息，而非坐等到9月12日的政策会议。

“立即至少加息50个基点至7%不会造成紊乱”汇丰驻新加坡的东南亚经济分析师Su Sian Lim此前曾说到，“虽不至于令市场转好，但最少会令市场趋于稳定。”

JPMorgan Asset Management驻香港的全球市场策略师Geoff Lewis说到，全球资本的回撤已令印尼股市自8月12日以来蒸发掉450亿美元的市值，随后可能会有更多卖盘。他警告道经济增长将放缓，且短期内企业获利恐怕也不得不下调。

他称，新兴市场的环境已经发生转变，印尼也应开始提早收紧货币政策。再次升息看来不可避免。

**加息并不是十拿九稳**

不过加息也并不是板上钉钉。

一些分析师称因担心较高的信贷成本将加剧经济放缓，印尼央行或许不愿进一步加息，尤其是在明年全国大选前前景不明的情况下。民调显示，印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)领导下的民主党处境堪忧。

根据国有银行Bank Mandiri的计算，经济成长每降低1个百分点，意味着就业岗位会减少30-40万个。

“可能由于大选临近，政府官员不愿接受经济成长放缓。不过对于印尼央行决策者，这可能是次要考虑的问题。”汇丰控股的Lim在客户报告中说。

印尼政府正降低预期。新任财长Chatib Basri周五表示，政府预计今年经济成长5.9-6.0%，低于之前预估的6.3%。印尼经济第二季成长5.8%，为2010年来最慢增速。

相反，印尼央行可能通过进一步上调隔夜存款利率(FASBI)，以支持卢比汇率。该利率今年已经上调了75个基点至4.75%。渣打银行经济分析师称，还可能进一步上调50-75个基点。

不过，近期出现的动荡大多将为时短暂。比如，通胀高涨主要由于最近取消了能源补贴。而且尽管外资自5月底卖出14亿美元印尼公债，但今年迄今外资仍净买入17亿美元印尼公债。

但经济分析师指责印尼总统苏希洛和其他东南亚领导人在投资繁荣期间，未能进行经济结构改革。印尼的基础设施仍很糟糕，腐败猖獗，且经济民族主义升温，使从事有利可图的资源行业的外国投资者处于劣势。

“像现在这样的困难时期需要新兴市场采取良好的政策，并且为印尼、泰国和马来西亚敲响推进结构性改革的警钟。”摩根大通的Lewis说。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/郑茵/孙茉莉/杜明霞; 审校 李春喜/艾茂林/石冠兰/田建华)

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