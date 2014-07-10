印尼两位总统候选人均宣布赢得大选

路透雅加达7月9日 - 印尼的两位总统候选人都在周三宣布自己获得大选胜利，这表明可能要经过一场旷日持久的宪政之争，才能确定这个国家的新领导人。

在投票结束几个小时后，雅加达市长佐科威(Joko "Jokowi" Widodo)宣布，根据对超过90%选票的快速统计，自己已经获胜。若果真如此，这将被是印尼新一代政治家的重大胜利，也给迫切需要的政治改革带来希望。

但另一位候选人--军人出身的普拉伯沃(Prabowo Subianto)也宣布，其它快速计票结果显示他获胜，不过他没有说明是哪些机构的统计。普拉伯沃代表的是守旧势力。

相反，佐科威提到了六家民意调查机构的计票结果。这些机构被多数人认为是可靠和独立的，其中包括三家颇为权威的无党派机构--CSIS, Kompas和Saifulmujani。这些机构在4月议会选举时提供了精准的统计数字。

快速计票由民间机构进行，通过核对各地区的实际投票数得出。不过这并非官方结果：大选委员会需要约两周时间来做出官方声明，新总统预计要到10月1日才能就职。

“现在不同调查机构有多个快速计票结果。不过...最终法律上有效的将是选举委员会的裁定，”普拉伯沃在电视台脱口秀节目中表示。

佐科的一位高级助手表示，在7月22日左右官方宣布结果之前，该党不会采取诸如任命内阁等任何行动。

“我们已经等了几个月，可以再为(选举委员会的)最终裁决等上两到三周，”Luhut Panjaitan向路透表示。

这样的僵局在印尼前所未见，本届总统大选是印尼史上第三次直接民选。在前两次直选中，现任总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)以明显领先的差距胜选。

外界担心一旦选举结果揭晓或许将传出冲突，苏希洛政府也暗指有此担忧。

“双方对快速计票结果各有拥护者，我们呼吁双方不要过度动员支持群众，”政府负责协调立法、政治及国安事务的官员Djoko Suyanto说。

目前尚无任何大冲突传出。印尼当局表示，全国已有约25万名警力待命。(完)

(编译 郑茵/朱晓军/李婷仪 审校 孙茉莉/许娜)

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