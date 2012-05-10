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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 10日 星期四 08:54 BJT

俄罗斯一架苏霍伊客机在印尼试飞时失踪

印尼官员称，俄罗斯一架载有50人的苏霍伊客机在印尼爪哇岛一座火山附近进行演示飞行时失踪，乘客包括使馆官员、商界人士和记者。

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