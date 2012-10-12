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时事要闻 | 2012年 10月 12日 星期五 09:54 BJT

印尼东部阿鲁群岛附近发生6.7级地震--美国地质调查局

路透悉尼10月12日电---美国地质调查局表示,印尼东部阿鲁群岛附近周五发生6.7级地震.

调查局称,初步测算为6.9级地震,震源深度33公里(20英里),在阿鲁群岛Dobo西北偏北80公里(50英里).

美国太平洋海啸预警中心表示,地震可能不会导致大范围破坏性海啸,但局部地区略有可能发生海啸.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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