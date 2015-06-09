葛洲坝牵头的联营体获安哥拉水电站施工合同 总额45亿美元

2016年中国服务业对经济增长贡献率58.2% “稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透上海6月9日 - 中国大型基建施工企业--葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周二公告称，其牵头的联营体已中标安哥拉卡古路卡巴萨水电站施工合同，合同总额为45.3亿美元（折人民币281.44亿元）。不过因该项目施工期为80个月，因此不会对公司今年业务构成重大影响。
在联营体中，葛洲坝占60%份额，BOREAL INVESTMENTS LIMITED和CGGC&NIARA-HOLDING,LDA两家公司分别占37.5%和2.5%份额，后者是葛洲坝与NIARA股权各半的合资公司。
公告称，该项目属融资项目，融资最终能否被有关部门和银行批准存在不确定性。安哥拉财政将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
该水电站项目内容包括导流洞工程整体施工、主体工程土建部分整体施工、机电设备的供货、安装和调试，建成后的水电站装机容量为2,171MW（兆瓦）。
葛洲坝今日收报13.86元，跌0.57元，或3.95%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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