中国交建赢得7.05亿美元孟加拉国河底隧道建设合约

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月1日 - 中国交通建设股份有限公司(中国交建)(601800.SS) (1800.HK)称，已赢得7.05亿美元合约，在孟加拉国东南部卡纳普里河(Karnaphuli)建设河底隧道。
新华社周三报导称，孟加拉国公路运输和桥梁部已经与中国交建签署协议，将在孟加拉国港口城市吉大港建设总长超过3公里的多车道隧道。
中国交建通过电子邮件向路透证实已赢得合约。
中国政府鼓励国内企业“走出去”，扩大对外投资，尤其是基础建设领域，为中国引领的提升该国与欧亚贸易与运输联系的整体策略提供支持。
去年6月，在孟加拉国总理哈西纳(Sheikh Hasina)访华前，两国达成了关于推动卡纳普里河河底隧道项目建设的谅解备忘录。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。