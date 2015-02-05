西门子进行重组 全球将裁员逾7000人--消息

路透慕尼黑2月5日 - 一熟悉情况的消息人士称，德国工业集团西门子(Siemens)(SIEGn.DE)计划在全球裁减逾7,000个岗位，此为执行长Joe Kaeser重组公司的举措之一。

该消息人士称，裁掉的岗位中约有3,000个在德国。

西门子拒绝置评。外界此前预估该公司周五会宣布最多裁掉10,000个岗位。

该公司在全球拥有雇员343,000人，其中115,000人在德国。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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