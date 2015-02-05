西门子进行重组 全球将裁员逾7000人--消息

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透慕尼黑2月5日 - 一熟悉情况的消息人士称，德国工业集团西门子(Siemens)(SIEGn.DE)计划在全球裁减逾7,000个岗位，此为执行长Joe Kaeser重组公司的举措之一。
该消息人士称，裁掉的岗位中约有3,000个在德国。
西门子拒绝置评。外界此前预估该公司周五会宣布最多裁掉10,000个岗位。
该公司在全球拥有雇员343,000人，其中115,000人在德国。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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