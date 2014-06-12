兴业银行成为百度在银行业唯一全面战略合作伙伴

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海6月12日 - 中国兴业银行股份有限公司(601166.SS)周四公告称，已与百度(BIDU.O) 旗下百度时代网络技术公司签署战略合作协议，兴业银行成为百度在银行业的唯一全面战略合作伙伴。
公告显示，双方将充分发掘和利用各自在金融领域、互联网领域的优势，在金融和互联网领域开展全面战略合作，业务合作范围包括但不限于互联网金融创新合作、大数据合作 和产品营销合作等。
公告称，双方签署协议为战略合作框架协议，对兴业银行的经营业绩影响暂无法估计。
面对国内互联网金融的快速崛起，传统金融机构正积极寻求与互联网企业合作。例如民生银行(1988.HK)(600016.SS)与阿里巴巴战略合作，双方将在资金清算与结算、信用卡业务等多个范畴开展战略合作。中信银行 (0998.HK)(601998.SS) 与阿里巴巴和腾讯(0700.HK)分别计划推虚似信用卡，但已被银监会叫停。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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