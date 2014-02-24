兴业银行称3月底前暂停办理房地产夹层融资业务

中国公募基金一季度盈利1105亿元 混合型基金最赚钱--报载
路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。
路透北京2月24日 -中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周一晚间发布澄清公告称，该行将于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策，在此之前，暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务。
在上交所发布的该公告称，所停办夹层融资业务规模在本行业务中占比极小，对该行经营没有实质性影响。兴业银行目前各项经营活动正常，不存在应披露未披露事项。
“为进一步优化授信投向，调整资产结构，以更好地服务实体经济，本行于春节后要求各分支机构做好存量资产梳理及相关市场调研，并将在此基础上于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策。”公告称。
此前市场传言近期少数银行暂停房贷。中国官方数据显示，主要城市1月房价延续涨势，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。
这引发投资者对于中国房地产行业风险的高度警惕。今日股市受地产股负面传闻影响持续低迷，金融地产等权重板块领跌大盘，沪综指.SSEC收挫1.75%创一个半月最大单日跌幅。（完）
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(发稿 李然; 审校 张喜良)
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