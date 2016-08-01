兴业银行拟定增募资约260亿元 中国烟草认购近110亿元

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海8月1日 - 中国大型股份制银行--兴业银行(601166.SS)上周六刊登公告称，拟定向增发股份募集259亿9,999.54万元人民币，大股东福建省财政厅和中国烟草总公司都将参与认购，其中中国烟草及其子公司共认购近110亿元。
公告显示，本次定向增发每股价格为15.1元，为定价基准日前20个交易日均价的98.14%，募集资金全部用于补充兴业银行核心一级资本。
本次兴业银行拟向六家机构发行股份，包括福建省财政厅、中国烟草及其下属的广东烟草和福建烟草、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团，其中福建省财政厅拟认购近65亿元，烟草系三家分别认购近75亿元、20亿元和15亿元，阳光控股认购近75亿元，福建投资集团认购近10亿元。
发行前，福建省财政厅持有兴业银行18.22%；中国烟草及其福建烟草海晟投资管理有限公司与湖南中烟投资管理有限公司，合计持有兴业银行6.73%股份；福建投资集团持有该行0.57%股份。福建省财政厅、中国烟草及其子公司此次认购的增发股份五年内不得转让。
兴业银行自上周一开始停牌，筹划定向增发事宜，停牌前收报15.46元。公司自周一起复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。