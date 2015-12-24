兴业证券拟配股融资150亿元 补充营运资金扩大业务规模

路透北京12月24日 - 中国中型券商--兴业证券(601377.SS)周四公告称，公司拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售A股股份，配股价为8.19元/股，拟募集资金不超过150亿元人民币；扣除相关费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。

该公司在上海证券交易所刊登的公告并显示，本次配股可配售股份总数为15.6亿股，股权登记日2015年12月28日，本次配股缴款及网上清算期间，即2015年12月29日至2016年1月6日，股票停止交易；公司股票将于1月7日复牌。

根据公告，本次配股募集资金中，不超过70亿元将用于扩大信用交易业务规模，另外不超过78亿元用于适度扩大自营业务规模。

“本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司进一步扩大公司业务范围和规模，优化业务结构，提高持续盈利能力。”公告称。

该券商早在去年底就公布2015-2017年的资本补充规划，规划中提到，公司计划2015年采用配股及发行次级债券的形式来补充资本。[nL3S0U82DS]

兴业证券发布的三季度财报显示，2015年1-9月公司实现营业收入89.86亿元，同比增长164.41%；净利润35.19亿元，同比增224.70%。

公司股票周三收涨0.49%，报12.41元。（完）

相关公告，请点击上交所网站：www.sse.com.cn/