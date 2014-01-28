2013年全国规模以上工业企业实现利润总额增长12.2%

统计局称，12月份，规模以上工业企业实现利润总额9,425.3亿元，比上年同期增长6%，增速比11月份回落3.7个百分点，其中主营活动利润8,387.7亿元，与上年同期持平。

在41个工业大类行业中，31个行业主营活动利润比上年增长，9个行业主营活动利润比上年减少，1个行业主营活动亏损比上年减少。