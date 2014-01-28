2013年全国规模以上工业企业实现利润总额增长12.2%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月28日 -中国国家统计局周二公布，2013年全国规模以上工业企业实现利润总额62,831亿元人民币，比上年增长12.2%。其中，主营活动利润162,201.3亿元，比上年增长4%。
统计局称，12月份，规模以上工业企业实现利润总额9,425.3亿元，比上年同期增长6%，增速比11月份回落3.7个百分点，其中主营活动利润8,387.7亿元，与上年同期持平。
在41个工业大类行业中，31个行业主营活动利润比上年增长，9个行业主营活动利润比上年减少，1个行业主营活动亏损比上年减少。
数据显示，2013年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额15,194.1亿元，比上年增长6.4%，集体企业实现利润总额825.4亿元，增长2.1%，其中主营活动利润866.4亿元，下降7.5%.
股份制企业实现利润总额37,285.3亿元，增长11%，其中主营活动利润36,880.1亿元，增长1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14,599.2亿元，增长15.5%，其中主营活动利润13,930.7亿元，增长14%；私营企业实现利润总额20,876.2亿元，增长14.8%，其中主营活动利润23,388.1亿元，增长3.8%。（完）
欲参看更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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