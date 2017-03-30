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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 18:47 BJT

兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所

路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。

中金所网站新闻稿称，根据有关业务规则，中金所当天对兴业期货进行了现场检查，并及时采取了口头警示、约见谈话、限期说明情况、责令整改等措施。在此基础上，根据最新调查情况，中金所还对兴业期货采取了书面警示、责令处分有关人员等监管措施。

“今后，中金所也将持续加强金融期货市场监管，切实保障投资者利益，努力维护市场健康稳定发展。”中金所称。

中金所有关负责人表示，期货公司应增强会员责任意识，健全风险控制和内部管理制度，完善业务操作流程，并提高对突发事件的敏感性和应急处置能力，提升从业人员业务和风险管理水平。

中金所上市期货合约前一周内出现两次价格瞬间大幅波动的情况，当周周二(14日)上证50期指主力合约IH1703一度瞬间跌近9%，一分钟内成交200多手；当周周五(17日)，中证500股指期货IC1706合约开盘再度瞬间涨停，维持将近半分钟。（完）

欲览详情，请点击中金所网站 here

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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