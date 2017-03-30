兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所

路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。

中金所网站新闻稿称，根据有关业务规则，中金所当天对兴业期货进行了现场检查，并及时采取了口头警示、约见谈话、限期说明情况、责令整改等措施。在此基础上，根据最新调查情况，中金所还对兴业期货采取了书面警示、责令处分有关人员等监管措施。