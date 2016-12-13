焦点：中国11月工业与投资持稳消费提速 年内无忧但持续性存疑

发稿/路透中文部；撰写/宿泱韫

路透北京12月13日 - 中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

上周召开的政治局会议提出明年以供给侧结构性改革为主线，分析人士预计，明年除继续推进改革之外，稳增长仍有必要，经济目标可能定在与今年相当的水准。就政策而言，财政赤字还有进一步提高的空间，货币政策料维持中性。

“从数据看经济延续三季度末四季度企稳的态势，需求端有一定改善，但力度有限，企稳基础并不很牢固，房地产投资销售新开工均出现回落，这是明年一季度最大隐忧。”中国国际经济交流中心信息部副部长王军表示。

他进一步称，从政治局会议看，明年的重要任务在“三去一降一补”（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板），深化改革落到实处，增长目标会定得比较实事求是，在6.5%左右，或者6.5-7%。

不过他也指出，虽然现在经济增长更看重质量，但明年有条件也有能力在需求端有所行动稳增长，主要靠财政发力，如基础设施建设、PPP（政府和社会资本合作）、扩大赤字率减税都有空间，“现在各国都注重财政扩张，4%的赤字率还是有空间的。”

中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资同比增8.3%，与路透预估一致。11月社会消费品零售总额同比增10.8%，远高于路透调查预估中值10.1%，为年内新高。

上周召开的中共中央政治局会议确定，明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

市场对11月宏观数据反应平淡，皆在等待本周稍晚的美联储决议。人民币兑美元即期周二早盘随中间价放量上涨，因美元指数小幅调整；中国股市沪综指.SSEC早盘收跌0.66%。

**下行担忧未消**

“11月份国民经济保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，积极因素在增多。同时我们也应当看到，当前国际形势不确定性比较多，国内长期积累的一些结构性矛盾还比较突出，需求扩张的动力仍然显得不足。”统计局发言人毛盛勇在新闻发布会上称。

他并指出，下一步，应继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，引导良好发展预期，促进国民经济平稳健康发展。

具体而言，中国经济结构继续优化，民间投资1-11月增长3.1%，比1-10月加快了0.2个百分点；就业形势总体平稳，11月全国城镇调查失业率和大城市调查失业率和10月相比均有所回落，特别是大城市城镇调查失业率连续三个月保持在5%以下的比较低水平。

不过，不少分析人士表达了对经济下行压力未消的担忧。海通证券宏观团队姜超等点评称，11月工业增速低位企稳，商品价格大涨推动库存周期回补和外需改善是主要贡献；但11月投资增速已再度回落，而12月以来主要城市地产销量依然负增长，发电耗煤增速继续下滑，意味着终端需求和工业生产起步不佳。

“展望17年，地产和汽车两大需求均有较大下行风险，而去全球化使得外贸存压，因而经济下行压力仍将逐步显现。”姜超表示。

浏览工业增加值图表：tmsnrt.rs/2gAT7q3

申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，明年还是维持全年经济增速6.5%的判断，投资是保增长的重要抓手。明年经济增长目标预计定在6.5%左右，财政货币维持现在基调，赤字率可能上调至3.5-4%，货币政策依然稳健偏宽松，为积极财政和去杠杆做配套。他并指出，外储加速下降，元旦和春节“双节”资金紧张，近期降准概率提升。

中国财政部周二稍早公布财政收支数据显示，前11月收入完成预算的94.2%，支出完成预算91.7%；而11月支出增速创五个月新高，推动前11月财政赤字走阔至1.76万亿元人民币，较前10月赤字1.1万亿元大增。

浏览财政收支图表：tmsnrt.rs/2hnXlOD

**消费反弹但持续性存疑**

中国11月经济整体走势与上月类似，主要差异体现在消费增速的低位反弹和房地产销售的明显回落。有分析师认为，尽管消费仍是当之无愧的中流砥柱，但得益于汽车消费和“双11”网购的增速能否延续存在疑问，而房地产销售的回落意味着明年投资和消费将承受压力。

毛盛勇称，消费增速回升主要贡献来源于汽车销售和“双11”持续火爆，汽车销售增速比10月加快4.4个百分点，11月出行类的商品销售合计拉动社会消费品零售总额增速回升0.5个百分点；而1-11月实物商品网上零售额增速是25.7%，比上月加快0.8个百分点。

海通的姜超等表示，11月消费增速小幅反弹，相比投资和外贸，仍是经济中流砥柱；可选消费表现强劲，是11月消费反弹主因。但随着高基数效应显现，汽车销售料难保持高增速；而地产终端需求走弱已令家具、建材销售回落，未来家电也面临下行风险。整体看，未来零售增速依然面临下滑风险。

统计局同时公布的房地产数据显示，前11月全国房地产开发投资同比增长6.5%，增速略低于1-10月的6.6%；但前11月商品房销售面积和销售额同比增速分别为24.3%和37.5%，较前值26.8%和41.2%明显下滑。

毛盛勇指出，从10月和11月房地产价格的数据表现来看，调控应该说取得了初步成效，房价过快上涨势头得到初步遏制。保持房地产市场的平稳健康发展十分重要，最近中央政治局会议提出，要加快研究建立符合国情，适应市场规律的房地产平稳健康发展的长效机制。

房地产投资销售图表：tmsnrt.rs/2gARF6X

“社零（社会零售销售）大超预期但地产销售大跌；制造业投资好转但地产投资大降。预计经济暂稳、通胀上行的格局有望延续至2017年一季度。”申万宏源宏观团队表示，但地产调控冲击显现，销售大幅下滑，终将拖累投资端和工业生产，预计2017年二季度起经济和通胀将回落，利率也将随之下行。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊也预计，目前房地产调控政策的负面效应在明年二季度会逐步显现，同时基建投资的拉动效应也会重新减弱，再加上美联储若在12月如期再次加息会导致全球经济再次出现大幅震荡，可能会导致中国经济在明年二季度末重现疲态。

他认为，届时基建投资的空间已经很有限，而再次放松房地产调控所可能引起的房价进一步泡沫化风险，以及所带来的社会舆论压力，将使得决策层很难再依靠重启房地产投资来支撑经济，因此在政策层面的腾挪空间将极为有限。

“考虑到货币政策向实体经济传导的时滞，央行目前应该维持货币政策立场，通过公开市场操作来微调流动性余缺来实现良性的流动性环境，以静制动，相机抉择。”他说。（完）