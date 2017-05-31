日本4月工业生产创近六年最大增幅 并触及2008年来最高水准

路透东京5月31日 - 日本4月工业生产较前月回升，增幅创下近六年来最大，使得产量来到2008年以来最高水准。

日本4月工业生产较前月上升4.0%，增幅为2011年6月增长4.2%以来最高，尽管略低于路透调查预估中值的上升4.3%。

在15个分项指数中，有11个显示增长，其中汽车和汽车零组件，以及平面显示器和半导体生产设备的增幅最大。

4月经季节调整的生产指数触及103.8，为2008年峰值107.4以来的最高水准，因强劲海外需求持续支持成长。

“4月产出以极高的水准增长。我认为产量将保持成长趋势，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa。

“该结果为第二季拉开序幕，让我们看好会有正成长表现，”Miyagawa并称。

4月整体库存较3月增1.5%，为连续五个月上升，因汽车和卡车库存增加。

一名内阁府官员称，汽车库存增加部分可能是因5月初的假期延后了出货。

该名官员指出，随着企业开始建立较多库存，生产和库存并非完全平衡。

“我认为库存不会继续升向令人担心的水准。”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

经济产业省对制造业者的调查显示，预计5月工业生产下滑2.5%，因运输设备、金属制品、矿石及钢铁产出下降；但6月料增加1.8%。

由于出口稳健，加上民间消费的有益提振，日本第一季经济创一年来最快增速，并为10年来最长时间的扩张期。(完)