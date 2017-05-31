日本4月工业生产创近六年最大增幅 并触及2008年来最高水准

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月31日 - 日本4月工业生产较前月回升，增幅创下近六年来最大，使得产量来到2008年以来最高水准。
日本4月工业生产较前月上升4.0%，增幅为2011年6月增长4.2%以来最高，尽管略低于路透调查预估中值的上升4.3%。
在15个分项指数中，有11个显示增长，其中汽车和汽车零组件，以及平面显示器和半导体生产设备的增幅最大。
4月经季节调整的生产指数触及103.8，为2008年峰值107.4以来的最高水准，因强劲海外需求持续支持成长。
“4月产出以极高的水准增长。我认为产量将保持成长趋势，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa。
“该结果为第二季拉开序幕，让我们看好会有正成长表现，”Miyagawa并称。
4月整体库存较3月增1.5%，为连续五个月上升，因汽车和卡车库存增加。
一名内阁府官员称，汽车库存增加部分可能是因5月初的假期延后了出货。
该名官员指出，随着企业开始建立较多库存，生产和库存并非完全平衡。
“我认为库存不会继续升向令人担心的水准。”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。
经济产业省对制造业者的调查显示，预计5月工业生产下滑2.5%，因运输设备、金属制品、矿石及钢铁产出下降；但6月料增加1.8%。
由于出口稳健，加上民间消费的有益提振，日本第一季经济创一年来最快增速，并为10年来最长时间的扩张期。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。