工业品期货全线反弹 空头回补及金银大涨引领

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京2月17日 -中国主要工业品期货周一几近全线反弹，一改此前低迷状态。分析师称，上周美国公布的1月工业产出月率及产能利用率不及预期，美元指数连续下跌，大宗商品价格顺势上扬，再加上周末公布的中国最新信贷数据，给市场以提振。
与美元指数和宏观面紧密相关的金银今日领涨工业品期货，上海期交所白银期货主力合约1406封住涨停板报每公斤4,440元人民币，沪金主力合约1406合约亦大涨2.43%报每克261.20元，沪铜亦小幅上涨0.93%至每吨51,070元。
在金银冲高带动下，动力煤、焦煤、焦炭等此前超跌的品种亦出现普涨，其中动力煤收涨1.68%，焦煤和焦炭均涨幅逾2.4%，橡胶期货亦大涨4.77%，且部分品种还伴随出现大幅减仓的情况，表明空头平仓是推动这些品种反弹的直接原因。
“不过，要确定这波行情是否走入全面上涨还需要观察，还需要更多信息的验证，现在只是暂时的市场上星星点点利好支撑下出现的反弹。”中粮期货工业品总监梁丽娟指出。
在她看来，美国近期宏观数据不大好，美元应声下跌，金银走势靓丽，也刺激了铜等有色的反弹，再加上焦煤等部分品种的空头回补提供支撑，带动做多情绪，这波行情能否持续反弹则还需要更多消息来支撑。
对于今日涨停的白银期货的后市表现，上海中期贵金属分析师李宁认为，白银期货前期在黄金稳步上扬的情况下一直横盘，也积蓄了持续突破的动能，估计本轮反弹的爆发力度会比较强。
此外，从历史走势规律来看，金银在2月仍然是上涨概率较大的一个月，因此短期仍有望维持强势。
金价周一触及三个月新高，继上周录得六个月最大单周涨幅后继续上扬，因对美国经济成长的担忧及美元下跌促使投资者追捧黄金来避险。0026GMT，现货金涨0.3%报每盎司1,322.24美元，之前触及日高1,323.76美元，这也是11月以来最高水准。金价上周跳涨4%，创8月来最大单周涨幅。 (完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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