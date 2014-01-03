结构调整损及中国工业品期货 马年空头仍唱主角

作者 李文科

路透北京1月3日 -2014年伊始，中国主要工业品期货仍“熊”气弥漫。不仅如此，这样乏善可陈的行情可能在今年全年都难以摆脱，马年仍是空头唱主角。

中国主要工业品期货2013岁末最后一天以弱势表现结束了当年行情，螺纹钢和焦炭双双创出多个月新低。而刚刚进入2014年才两个交易日，橡胶、螺纹钢、沪铜就延续疲态，焦炭和焦煤期货更是刷新上市以来纪录低点。

作为周期性较强的工业品期货，与宏观经济的走势紧密相连。考虑到中国政府明确调结构和转方式的大背景下，地方政府考核摆脱惟GDP马首是瞻，转而追求质量的发展，工业品需求将受到较大冲击，而环保压力及去产能进程亦难以在短期内明显改善供应过剩的局面。

“总体而言，2014年调结构将延续，且中央下了调整决心，（工业品）需求这一块还是不会有明显增长，”易贸商品信息研究中心(CBI)宏观经济部主管胡文娟称。

在她看来，工业品的需求总量仍将维持较低水平，即使增长其幅度也将有限，而结构上将出现明显的变化。

上海中期的金属年报亦提到，由于中国这个全球最大的有色金属消费国仍将处在调结构的大环境中，预期2014年的金属消费增速仍将放缓，而供给方面仍将维持充裕的状态，2014年有色金属整体将维持偏弱的格局。建议更多关注金属在高位的抛空机会。

格林期货高级研究总监李永民也认为，工业品将继续偏弱的格局，今年总体期货市场出现单边行情的可能性都不大，无论是单边上涨还是单边下跌，整体还是宽幅震荡。

他强调，2014年欧美经济复苏，但复苏步伐不会太快，亚洲新兴国家的问题将逐渐暴露，中国经济从“量”转为“质”的发展，是工业品需求上涨空间有限的最重要因素，尤其是一些长周期品种，包括螺纹钢和有色等。

此外，对于投资者而言，更大的挑战还来自于2014年大宗商品价格的波动率将较小。莫尼塔的大宗商品分析师施琪就认为，今年大宗商品价格整体将处于低波动，波动区间和波动率都将偏小，因为宏观上没有明显向上或者向下的动力。

“品种肯定会有分化，2010-12年同质性较强的行情已经过去了，比如黑色金属的价格中枢仍将维持低位，可能比2013年略低一点，但原油则可能更高一点，”施琪指出。

**工业品更多是做空机会**

对于期货市场而言，低波动的确是个坏消息，但市场需求疲弱则并非坏消息，2014年的工业品期货，做空的机会可能更值得把握。

浙商期货北京营业部总经理路易就提到，整个大宗商品市场仍处于熊市之中，而中国主动的经济结构调整需要很长的时间，风险亦将渐次暴露，大宗商品需求放缓亦将延续2014年全年，做空机会就会更多。

“期货市场今年仍处于熊市末端，对于工业品而言，2014年更多是做空的机会，尤其是有色金属和螺纹钢等工业品期货，而且期市做空的成本比较低。”路易指出。

在他看来，随着中国经济结构调整和增长方式转变，可能没有巨大的风险因素释放，但商品价格会一点点往下滑，通过时间换空间，呈现“钝刀子割肉”行情。

上海中期年报就提到，预期2014年的铜价在供给增长和需求放缓的作用下，上方空间或将非常有限，建议更多关注铜价逢高做空机会。同时，现货升水与期货近月升水结构或将长期存在。在这样的情形下，沪铜的买近抛远套利操作具有很强的可行性。

“2014年行情会很难做，散户更是不好把握。”李永民感叹。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国海关总署发布关于明确部分成品油进口环节消费税征收问题的公告称，将从今年1月1日起对进口含有生物柴油的成品油征收消费税。

--中国钢铁第一大省--河北省冶金行业协会称，2013年12月份河北省钢铁行业PMI（采购经理人指数）为45%，环比下降1.7个百分点，连续四个月衰退。

--中国期货业协会最新数据显示，2013年全国期货市场较上年强劲增长，累计成交额同比激增56.3%至逾267万亿元人民币，成交量亦突破20亿手。

--上海证券报周二援引消息人士称，2014年上海自贸试验区金融工作事务将包括五项制度创新和五项功能推进，并将于近期正式成立自贸区金融工作协调推进小组。

--随着中国一家国营贸易商洽谈新的轻质原油合约，中国2014年可能扩大买进伊朗原油，买进数量可能升至2012年西方国家对伊朗实施严格制裁以来的新高，恐有导致美国不快之虞。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。