工业品全年低调收官 明年价格重心或继续下移

路透上海12月31日 -中国主要工业品期货周二以弱势表现结束了2013年的行情。螺纹钢和焦炭双双创出多个月新低，沪铜勉强收平。

业内人士表示，今年工业品期货整体偏弱，主要受国内经济调结构和去产能的影响，随着该政策主线的进一步深化，明年工业品整体价格重心恐将进一步下移，但铅等部分供需面改善的品种或相对坚挺。

沪铜主力1403合约周二收跌0.06%至每吨52,280元，据路透终端数据，主力合约全年下跌8.20%，不过在工业品中仍算是较为坚挺。

统计显示，螺纹钢、焦炭、橡胶等主要工业类品种的全年跌幅分别达到15.54%、30.07%和35.28%。期市工业品板块今年呈全线下跌的走势。

“工业品的整体偏弱和中国宏观经济转型关联比较密切，在调结构和去产能的背景下，工业品需求受到了很大冲击，明年料将继续放缓。”南华期货工业品总监曹扬慧表示。

她表示，从大的周期看，明年工业品价格整体重心还会下移，但具体品种间可能会有分化，有色金属中铅、锌等品种受供需面改善影响可能会相对坚挺，但铜的供应压力会逐步增大。

而对于螺纹钢，她认为明年将呈现前高后低的走势，一季度可能在季节性需求及铁矿石等原材料价格的支撑下表现稍强，但在整个行业产能问题不切实解决的情况下，仍难以看好长期需求。

业内普遍预计，在调结构和深化改革的背景下，国内经济和大宗商品需求增速难以重回前几年的高速增长，但在领导层“底线思维”的支撑下，出现大幅萎缩的可能性也不大，工业品整体料呈缓慢下跌态势。

本月稍早的中国中央经济工作会议提出，要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，暗示明年政策面不会有大的起伏，着力要为推进改革创造一个平稳的经济环境。

光大期货在2014年度策略报告中指出，2014年可能是中国新一届政府政策紧缩周期的开端，改革与治理任重而道远，去产能与房地产风险映射大类商品的熊市结构。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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