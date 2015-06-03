兴业证券暂停融资买入中信证券和平安 控制融资集中度风险

路透上海6月3日 - 继申万宏源(000166.SZ)暂停融资买入中国平安A股(601318.SS)后，兴业证券(601377.SS)近日亦宣布，暂停中信证券(600030.SS)和中国平安A股股票的融资买入，以控制单一证券融资规模集中度风险。

随着沪深两市融资规模突破2万亿元人民币之后，国内各大券商均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险。

兴业证券公告称，该项新措施自周一起施行，待融资集中度风险平缓后，公司将恢复其融资买入功能。而申万宏源在上周五收盘后刊登公告称，将中国平安调出融资标的证券范围，不过该公司未对该举措作出解释。

南京证券上周亦宣布，自本周一起，公司将对信用账户单一证券集中度实施控制，即投资者有未到期的融资融券负债，所持有的单一证券的市值占信用账户证券总市值的比例不得超过70%。达到指标控制上限时，由交易系统实时限制该证券的新增融资买入、担保品买入。

中信证券和中国平安是目前沪深两市前两大融资标的，且余额在持续上升。截止周二，中信证券和中国平安的融资余额分别为403.9亿和505.2亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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