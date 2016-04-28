兴业证券争取年内分拆香港子公司上市 借并购外延式扩张

路透上海4月28日 - 中国中型券商--兴业证券(601377.SS)高层周四表示，今年将积极推动香港子公司分拆计划，争取年内能在港交所上市，同时公司也在研究发行H股的计划。

兴业证券董事长兰荣在业绩会上还称，未来五年公司将会积极寻求海内外的并购机会，而且并购标的不仅仅局限在券商。

“（香港子公司）争取今年能以红筹身份上市，从而搭建海外重要业务发展平台。”他介绍说，香港子公司去年已实现盈利，未来将继续推动其做大做强，开展跨境业务。

兴业证券去年12月公告称，旗下兴证国际金融集团有限公司拟在香港联交所上市交易。在行使超额配售权前，兴证国际本次发行股数拟为发行后总股本的25%。募集资金将用于增加兴证国际资本金、补充营运资金，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

兰荣指出，随着大量中国企业“走出去”在海外投资和并购、以及中国居民逐渐在全球配置资产，国内投行将迎来大量的跨境业务机会。兴业证券已搭建好香港子公司这个海外业务的桥头堡，未来希望能够扩展至更多海外区域。

“香港公司是我们白手起家建起来的，未来除了香港，其他区域不会考虑白手起家，白手起家太难了，我们要用资本手段去扩张。”他说。

兴业证券相关人士表示，未来公司海外并购的重点是资产管理、财富管理、销售交易等方面、具有丰富海外市场经验与牢固客户基础的公司；而国内并购方向基本是区域性券商、互联网金融公司等，从而能够快速弥补业务短板。

兰荣还指出，中国经济转型要求资本市场发挥更大作用，这对证券行业是一个重大发展机遇。在经济新常态下，证券行业正成为未来国内最具发展前景的朝阳行业。

2015年兴业证券以资产和业绩计，在国内券商业排名第16位。公司期望2020年在总体经营实力、业务规模、盈利能力等方面进入国内券商业前十强，成为国内系统重要性的现代大型投资银行。

兴业证券周四午后报8.19元人民币，跌0.61%；过去三个月累计上涨11%。（完）