兴业证券争取年内分拆香港子公司上市 借并购外延式扩张

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月28日 - 中国中型券商--兴业证券(601377.SS)高层周四表示，今年将积极推动香港子公司分拆计划，争取年内能在港交所上市，同时公司也在研究发行H股的计划。
兴业证券董事长兰荣在业绩会上还称，未来五年公司将会积极寻求海内外的并购机会，而且并购标的不仅仅局限在券商。
“（香港子公司）争取今年能以红筹身份上市，从而搭建海外重要业务发展平台。”他介绍说，香港子公司去年已实现盈利，未来将继续推动其做大做强，开展跨境业务。
兴业证券去年12月公告称，旗下兴证国际金融集团有限公司拟在香港联交所上市交易。在行使超额配售权前，兴证国际本次发行股数拟为发行后总股本的25%。募集资金将用于增加兴证国际资本金、补充营运资金，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。
兰荣指出，随着大量中国企业“走出去”在海外投资和并购、以及中国居民逐渐在全球配置资产，国内投行将迎来大量的跨境业务机会。兴业证券已搭建好香港子公司这个海外业务的桥头堡，未来希望能够扩展至更多海外区域。
“香港公司是我们白手起家建起来的，未来除了香港，其他区域不会考虑白手起家，白手起家太难了，我们要用资本手段去扩张。”他说。
兴业证券相关人士表示，未来公司海外并购的重点是资产管理、财富管理、销售交易等方面、具有丰富海外市场经验与牢固客户基础的公司；而国内并购方向基本是区域性券商、互联网金融公司等，从而能够快速弥补业务短板。
兰荣还指出，中国经济转型要求资本市场发挥更大作用，这对证券行业是一个重大发展机遇。在经济新常态下，证券行业正成为未来国内最具发展前景的朝阳行业。
2015年兴业证券以资产和业绩计，在国内券商业排名第16位。公司期望2020年在总体经营实力、业务规模、盈利能力等方面进入国内券商业前十强，成为国内系统重要性的现代大型投资银行。
兴业证券周四午后报8.19元人民币，跌0.61%；过去三个月累计上涨11%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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