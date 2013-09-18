工业品和化工期货小幅收升 严阵以待美联储退出QE政策落地

路透北京9月18日 - 叙利亚紧张局势有所缓解，商品市场焦点转向今晚美联储是否如期退出QE，中国期市亦严阵以待。分析师称，今日成交量和持仓均明显减少，工业品能源和化工期货品种普遍小幅上扬，跟投资者减仓观望情绪浓厚有关，市场静待美联储政策落地以指引方向。

中国期市多数工业品以及能源化工品期货小幅收升，其中沪铜收升1%至51,680元人民币，橡胶期货收升3%至20,795元。贵金属期货小幅收跌，其中黄金期货收跌0.9%，白银期货收跌0.6%。

“中秋假期加上美联储政策即将出台，前期做空的投资者很多选择减仓观望，对期货价格形成一定的支撑，...中秋假期和美联储消息不明朗，减仓幅度的确比较大。”格林期货高级研发总监李永民指出。

今晚美联储是否退出QE将尘埃落定，而美联储是否缩减QE规模以及缩减的规模大小等都将成为影响美元走势，从而进一步影响商品的价格走向。在美联储会议结果公布之前，很多投资者将保持观望态势，加上中国传统的中秋节假期将至，国内投资者可能选择减仓观望，将增加部分品种的波动。

市场预期美联储将会如期宣布缩减QE，规模如普遍预期的100-150亿美元，同时会减少美国国债和MBS的购买。

而另一个导致成交量减少的原因则是假期效应，今日是中秋假期前的最后一个交易日，后面将是四天的真空期，长假之前减仓规避风险是中国期市投资者的惯例，而今晚的美联储会议更增加了不确定性，令减仓观望情绪更为浓郁。

数据显示，股指期货主力合约的日持仓量减少逾17,000手，沪铜主力合约减仓16,000手，黄金白银减仓更为明显，黄金减仓逾11,000手，白银期货减仓则逾59,000手，塑料、橡胶、螺纹钢也都出现了明显的减仓。

李永民指出，这么大的减仓规模在近期是很少见的，主要还是显示了对美联储政策的不明朗以及中秋假期的风险考量。

**钢材需求乏力催跌期价**

与国际市场联动不是很明显的螺纹钢期货价格周三收跌至逾两个月新低，亦为连续第七日收跌，分析师称，供应过剩仍是螺纹钢期货破位下跌的主要原因，显示钢材产能过剩背景下，投资者对后市钢材需求缺乏信心。

上海期交所螺纹钢期货收跌0.36%至3,633元人民币，这一收盘价为7月10日以来的最低价格，大商所的豆粕期货主力1401合约中止跌势并微涨0.33%。

中金研究部分析员马凯指出，进入9月，钢坯成交冷淡，价格亦出现下跌，显示钢材终端需求不佳，且与建筑钢材直接挂钩的房地产投资未提供支撑，房地产信贷和销售情况出现边际恶化的情形，都对钢价形成打压。

“主要是最近钢材现货出货不如8月理想，产量也有所反弹，库存在连续25周下降后出现回升，基本面因素下滑是主要原因。”上海中期的钢材分析师黄慧雯说。

中国钢铁工业协会最新旬报显示，9月上旬粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.48%。为8月上旬以来的最高值。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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